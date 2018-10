Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sciopero generale: venerdì 26 ottobre a rischio trasporti e servizi Sciopero generale nazionale dei Settori pubblico e privato in arrivo venerdì 26 ottobre. È stato proclamato dai sindacati di base e potrà riguardare trasporti pubblici, scuola, sanità, servizi.

Sciopero generale nazionale dei Settori pubblico e privato in arrivo venerdì 26 ottobre. È stato proclamato dai sindacati di base e potrà riguardare trasporti pubblici, scuola, sanità, servizi. Le rivendicazioni riguardano “il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza”.

Treni. Trenord comunica che l’agitazione nel settore del trasporto ferroviario regionale è previsto dalle 21 di giovedì 25 alle 21 di venerdì 26 ottobre 2018. Potrebbe aderire sia il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia quello appartenente a Trenord. Giovedì viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle 21 e che arrivano a destinazione entro le 22; venerdì 26 ottobre viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti e che rientrano nelle fasce orarie garantite 6-9/18-21.

Rispettate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Metropolitana e bus. A Milano l’agitazione di Atm è prevista dalle 18,00 al termine del servizio per la metropolitana (e non anche dalle 8,45 alle 15 come inizialmente comunicato) e dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio sui mezzi di superficie.

In mattinata, per permettere lo svolgimento di un corteo in centro (corteo da largo Cairoli dalle 9.30), previste deviazioni e rallentamenti per le linee 1, 2, 4, 12, 14, 16, 19 (tram) e 50, 57, 61 (bus).

Autoguidovie garantisce le corse dalle 5.30 alle ore 8.29 e dalle 15.01 alle 18. Non sono garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria da inizio servizio alle 5.29, dalle 8.30 alle 15 e dalle 18.01 a fine servizio.

Net prevede possibili disagi sulle linee urbane di Monza dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio, per il Servizio Extra Urbano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Qualità dell’aria. In virtù dello sciopero Monza annuncia per Venerdì 26 ottobre la sospensione temporanea delle misure antinquinamento.

A Milano si è esaurito il primo blocco temporaneo di primo livello per i diesel Euro 4, ma restano le altre limitazioni previste dal Protocollo regionale Aria.

Servizi. Potrebbero non essere garantiti servizi nelle scuole (come il pre o post scuola), nella sanità e negli enti pubblici.



