“Scatole di Natale” anche a Carate Brianza da destinare alle persone bisognose Con la Pro loco di Carate si potranno portare delle “Scatole di Natale” alle persone più bisognose: ecco come fare.

Anche Carate Brianza partecipa all’iniziativa “Scatole di Natale”: un progetto di solidarietà lanciato in vista dell’arrivo delle feste natalizie per donare un sorriso e portare gioia e calore anche alle persone più bisognose. Per partecipare occorre prendere una scatola, inserire un indumento o un accessorio caldo, una cosa golosa, un passatempo (libro, gioco), un prodotto di bellezza e un biglietto gentile. Le scatole, una volta riempite, vanno impacchettate. Sopra ogni scatola va indicato se è per donna, uomo, bambina o bambino, con riferimento alla fascia d’età se necessario, oppure per tutta la famiglia. La Pro loco si è resa disponibile per il ritiro delle scatole presso la sua sede di via Felice Rossi 4, tutti i lunedì e giovedì dalle 16 alle 23, a partire da lunedì 15 Novembre e fino al 16 dicembre.

