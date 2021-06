“Sassisorriso” a Caponago: tante foto social (e like) dei ritrovamenti Grande successo per l’iniziativa “Un sasso per il sorriso” promossa da quattro mamme del comitato genitori di Caponago - Loredana Spreafico, Lucia Sommella, Luana Dimauro e Sara Cimmarelli.

Nel weekend tra il 19 e 20 giugno Caponago ha subito una vera e propria invasione di… sorrisi. Sono quelli dipinti sui tanti sassi per l’iniziativa “Un sasso per il sorriso” promossa da quattro mamme del comitato genitori di Caponago - Loredana Spreafico, Lucia Sommella, Luana Dimauro e Sara Cimmarelli - che, ispirandosi all’iniziativa promossa a Vignate da Creativiti, ha voluto portare un po’ di gioia nascosta in tanti piccoli posti del paese: «Abbiamo visto questa iniziativa e abbiamo fortemente voluto riproporla anche nel nostro paese - spiegano le promotrici dell’iniziativa -. Ci siamo quindi messe di impegno e passato ore e ore con le nostre famiglie a dipingere tanti sassolini. In tutto abbiamo realizzato 230 “sassisorriso” che sabato mattina all’alba abbiamo disseminato in tanti angoli di Caponago».

Il gruppo ha lanciato l’iniziativa attraverso i social e invitato la cittadinanza a partecipare postando la foto nel caso del ritrovamento di un sassolino.

All’autore dello scatto che ha raccolto più like giovedì è stato consegnato in premio un libro inerente all’arte dei sassi dipinti: «L’iniziativa è piaciuta tanto e sono arrivate veramente tante foto - proseguono -. La maggior parte dei sassi sono stati ritrovati ma se si cerca bene ce ne sono ancora alcuni che aspettano di essere presi. Addirittura qualcuno ha partecipato realizzando in prima persona alcuni sassi».

La caccia al sasso è proseguita fino a giovedì 25, quando è stato premiato lo scatto di Alessandro Zoia, e della piccola Ilaria, che hanno ottenuto ben 80 like.

Anche il primo cittadino caponaghese Monica Buzzini ha voluto dare il proprio plauso all’iniziativa: «L’iniziativa dei “SassiSorriso” è bellissima - ha scritto sulla propria pagina Facebook -. Complimenti ai bambini e alle bambine, ai genitori, a chi posta le foto dopo averli ritrovati. Coinvolgente!».

