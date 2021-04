Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I cagnolini gettati via nell’immondizia

Saranno dati in adozione gli otto cuccioli di cane gettati in un sacco della spazzatura e salvati a Seveso Saranno dati in adozione gli otto cuccioli di cane gettati in un sacco della spazzatura a Seveso e salvi solo grazie all’intervento di una donna che ne ha sentito i guaiti.

La vicenda degli otto cagnolini abbandonati in un sacco della spazzatura giovedì a Seveso ha intenerito il cuore di moltissimi nostri lettori e nello stesso tempo ha suscitato un’ondata di indignazione nei confronti dell’autore dell’ignobile gesto. Tanti, tantissimi hanno scritto sui nostri canali social e sulle mail della nostra redazione per conoscere il futuro dei cuccioli, che sono stati recuperati solo grazie alla sensibilità di una passante, che aveva udito dei gemiti, e all’impegno degli agenti della polizia locale. I piccoli, un incrocio di dogo argentino, si trovano ora in ottime mani, all’interno del canile di Monza, gestito dall’Enpa, dove vengono assistiti da amorevoli volontari e curati dai veterinari dell’ente.

Foto di gruppo per i cagnolini salvati

Successivamente i cagnolini, che sono stati ritrovati fortemente denutriti, saranno vaccinati e poi potranno essere dati in adozione. Attenzione, però. Trattandosi di una razza particolarmente impegnativa da gestire e da educare la scelta della loro futura famiglia dovrà essere accuratamente valutata dall’Enpa. Per informazioni si può scrivere a : [email protected]; tel. 039.835623 (dalle 14.30 alle 17.30)

