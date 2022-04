Salute, la vicepresidente della Regione Letizia Moratti inaugura le case di comunità di Giussano e Vimercate Appuntamento giovedì 14 aprile dalle 9.30 per il teglio del nastro delle strutture che ospitano medici di base e specialisti al servizio della cittadinanza. A fare gli onori di casa sarà il direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli.

Doppio appuntamento in Brianza per la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. L’assessore al Welfare giovedì 14 aprile farà tappa alle 9.30 alla Casa della Comunità di Giussano in via Milano. Mentre alle 12.30 si sposterà nell’analoga struttura di Vimercate in via Brambilla.

L’esponente della giunta Fontana sarà la madrina ufficiale per inaugurare le due palazzine brianzole, dove lavorano medici di base e specialisti, dando un miglior servizio ai cittadini dei paesi circostanti. A fare gli onori di casa sarà il direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli. Tra le curiosità l’attuale sede della Casa di Comunità di Vimercate è temporanea, nel senso che gli ambulatori verranno trasferiti nell’ex medicine di via Cereda, quando partirà il piano di recupero dell’ex ospedale in centro città.

