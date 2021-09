Salute Donna in piazza a ottobre per la prevenzione del tumore al seno: le tappe del camper in Brianza Il mese di ottobre è rosa e torna in piena attività anche Salute Donna che in occasione dell’evento ‘Ottobre in salute donna 2021’, il mese della prevenzione del tumore al seno, organizza visite senologiche gratuite. Ecco dove.

Il mese di ottobre è rosa e torna in piena attività anche Salute Donna dopo le difficoltà imposte dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

L’associazione fondata dalla monzese Annamaria Mancuso torna in piazza in occasione dell’evento ‘Ottobre in salute donna 2021’, il mese della prevenzione del tumore al seno, organizzando visite gratuite in numerose città della Lombardia. In Brianza coinvolti i territorio di Monza, Vimercate, Senago, Albiate, Barlassina, Varedo.

Il camper di ‘Salute Donna’ Onlus farà tappa nelle diverse piazze lombarde per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della visita senologica. In piazza Città di Lombardia, a Milano, il mezzo sarà presente il 5 e 6 ottobre.

Dove e quando il camper in Brianza. Il calendario prevede sabato 9 ottobre la presenza a Vimercate in piazza Roma dalle 8 alle ore 18 (Info: 039 6081079; Lunedì/Mercoledì/Venerdì ore 15-18), domenica 10 ottobre a

Senago

mercoledì 20 ottobre

Albiate

martedì 26 ottobre

Barlassina

Varedo

mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre

Monza

“La consueta presenza del camper di ‘Salute Donna’ anche nella Piazza Lombardia il 5-6 ottobre – ha detto il presidente di Regione Lombardia – testimonia appieno lo spirito di fattiva collaborazione della nostra Regione nei confronti di questa importante iniziativa e dell’apporto indispensabile da parte del privato sociale al welfare lombardo. La prevenzione è, infatti, uno degli aspetti cruciali per garantire appropriatezza ed efficacia delle cure e per contenere le conseguenze derivanti da patologie, come il tumore al seno, che se diagnosticate tempestivamente garantiscono buone possibilità di sopravvivenza e cura. L’iniziativa di ‘Salute Donna’ quindi è preziosa e, in questo periodo storico, ancora di più”.

Salute Donna ottobre in rosa 2021 Regione Lombardia

