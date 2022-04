Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Salute degli occhi: screening in ospedale sulla retinopatia diabetica e degustazione al buio con l’Unione ciechi Due iniziative per sensibilizzare sulla salute degli occhi: sabato 9 aprile negli ambulatori dell’Oculistica dell’Ospedale San Gerardo di Monza visite gratuite di screening sulla retinopatia diabetica; lunedì 11 aprile nella sede dell’Unione italiana ciechi di Monza e Brianza degustazione guidata al buio di quattro vini abbinati a 4 quattro portate.

Due iniziative per sensibilizzare sulla salute degli occhi. Sabato 9 aprile negli ambulatori dell’Oculistica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, diretta dal professor Michele Coppola, si terranno visite gratuite di screening sulla retinopatia diabetica. Si tratta di una tappa della campagna “Apri gli occhi sul diabete”, promossa da FAND, Associazione Italiana Diabetici, dedicata ai pazienti diabetici che non si siano sottoposti a visite specialistiche oculistiche da tempo o ai pazienti che abbiano già ricevuto una diagnosi di retinopatia diabetica che necessitino di un controllo. Occorre prenotarsi contattando il numero 345 7686815 dalle 9 alle 13.

Lunedì 11 aprile alle 18.30 l’Unione italiana ciechi di Monza e Brianza propone nella propria sede di via Tonale, 4 una degustazione guidata di quattro vini abbinati a 4 quattro portate differenti in una sala immersa in un buio avvolgente.

“I partecipanti - spiega la presidente Silvana Oliva - saranno accolti e accompagnati ai tavoli da personale non vedente che farà sperimentare la curiosità e il piacere di affinare l’uso degli altri sensi. In questo caso, tutto è rovesciato. Insomma, è un invito a mangiare, bere, parlare, sentire e pensare da un altro punto di vista”.

La prenotazione alla cena, organizzata con la collaborazione di Cristian De Carluccio, gestore di un locale monzese e della sommelier Lia Magistro è obbligatoria.

Ai partecipanti è richiesto un contributo di 25 euro (a persona) da versare, dopo la conferma della prenotazione, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a UICI ONLUS MB presso Intesa San Paolo, iban IT52 L030 6909 6061 0000 0002 525; causale “apericena 11 aprile” - entro e non oltre venerdì 8 aprile. È inoltre possibile prenotare recandosi presso la sede UICI (Via Tonale 4, Monza) versando il contributo in contanti.

L’incasso della serata verrà interamente destinato al progetto “Dall’isolamento all’incontro”, un programma in rete con GS CiechiBrianza, Golf per la vita Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) che promuove corsi di stimolazione cognitiva, informatica, orientamento e mobilità, ma anche golf e degustazione di vini. Info: 039 2326644, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 oppure inviare un’mail a [email protected]

