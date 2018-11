Sabato a Concorezzo i funerali di Mattia Crippa, il Monza 1912 si unisce al cordoglio Sono in programma sabato 24 novembre alle 11 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo i funerali dell’ex calciatore Mattia Crippa, 23 anni, morto in ospedale in seguito a un malore. Il cordoglio del Monza.

Saranno tutti presenti nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano sabato 24 novembre alle 11 per salutare per l’ultima volta Mattia Crippa. Il concorezzese, 23 anni, è morto domenica scorsa mentre era ricoverato all’ospedale di Vimercate in seguito a un malore. Il suo corpo è stato sottoposto all’autopsia giovedì mattina e i risultati non sono ancora noti.

Le certezze per ora sulla vicenda sono solo due la scomparsa del ragazzo con la passione per il calcio che l’aveva portato a giocare in diverse squadre brianzole e un cordoglio di tanti amici e conoscenti, che stanno esprimendo proprio in queste ore il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia anche attraverso numerosi post pubblicati su Facebook.

Giovedì sera nella cappella dell’oratorio San Luigi è stato recitato un rosario dedicato al 23enne davanti a un folto gruppo di persone. Il ragazzo biondo che amava il calcio aveva calcato i campi della Gsd Concorezzese, della Vimercatese Oreno, della Folgore Caratese, dell’Ac Lissone e anche del Monza giocando come centrocampista e facendo vedere anche una certa qualità col pallone tra i piedi.

«Nell’apprendere con dolore e sconforto la prematura scomparsa di Mattia Crippa, decidiamo di unirci al cordoglio della Gsd Concorezzese in quanto Mattia passò proprio al Monza dove ha vestito la maglia Biancorossa dai Pulcini agli Allievi. Tutto il Monza 1912 si stringe intorno alla famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze», ha fatto sapere la società di Silvio Berlusconi in una nota.



