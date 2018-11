Rudy Zerbi coach a Meda: tutor della cura della persona, del green e del “sempre connessi” “Una Brianza che io amo per il suo saper fare, che non si ferma mai”. Rudy Zerbi, talent scout e conduttore radiofonico, lo ha detto a Meda dove è stato ospite di un salone di bellezza e benessere e dove ha condotto un percorso di tutoring manageriale.

Rudy Zerbi coach in Brianza. Il talent scout e conduttore radiofonico è stato ospite mercoledì 8 novembre a Meda della famiglia Proserpio (Giulio, il capostipite con la moglie Gianna, i figli Massimo e Alberto e la nipote Nicoletta) che qui ha il suo quartier generale con un salone di bellezza e benessere a 360 gradi (da “Modeline”). Zerbi ha trovato qui il terreno fertile per una sorta percorso di tutoring manageriale: ha incontrato i titolari, le dipendenti e alcune clienti in tre momenti distinti, dove l’ascolto è stato la prima regola. Poi sono arrivati gli stimoli, tanti, per il futuro. Con l’invito a essere sempre connessi con il mondo che è in continuo cambiamento. Sempre in un confronto alla pari, anche dai toni scherzosi.

“Proprio io con la mia chioma, sono qui in una realtà che si dedica alla bellezza anche dei capelli – ha detto Zerbi - Ma guardo a qualcosa di cui anch’io ho bisogno: la cura della persona, anche con un’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il segno di una Brianza, che io amo per il suo saper fare, che non si ferma mai. Fa tesoro della sua storia, per guardare sempre avanti”.

Per lui anche tanti selfie e autografi, in un incontro aperto a ospiti, nell’ultima parte della mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA