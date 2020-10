Ronco Briantino: «Dodici casi positivi negli ultimi quindici giorni» Il sindaco Kristiina Loukiainen ha aggiornato sulla situazione a Ronco Briantino, dove i numeri erano fermi ai 25 positivi della primavera: «La situazione è cambiata in modo repentino». Anche due classi in isolamento.

«Anche a Ronco la situazione è cambiata in modo repentino nelle ultime due settimane». Lo sottolinea il sindaco Kristiina Loukiainen annunciando i casi di positività in paese che hanno portato all’isolamento fiduciario per due classe delle scuole dell’obbligo, una seconda alla prima e una seconda alla scuola media.

«Dopo mesi senza nuovi casi di persone positive al covid 19 comunicati dall’ATS e con il numero ufficiale fermo ai 25 casi di primavera scorsa, negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto notizia ufficiale di ben 12 nuovi casi - ha detto il sindaco - Negli altri comuni intorno a noi e nel Paese come abbiamo modo di sapere dagli organi di informazione».

Introducendo le misure del dpcm Loukiainen si rivolge ai suoi cittadini: «Dobbiamo evitare contatti il più possibile. Ci viene raccomandato di spostarci il meno possibile, solo per motivi validi. Le attività sportive, culturali ecc. sono in buona parte sospese. Dobbiamo indossare la mascherina, lavarci le mani frequentemente e mantenere la distanza di sicurezza. E se, nonostante tutto, un bambino o ragazzo in famiglia risultasse positivo al covid 19, dobbiamo comunicare la cosa subito alla scuola in modo che la classe di appartenenza possa essere messa in quarantena immediatamente e i bambini/ragazzi rimangano in isolamento. Tutte le famiglie devono avere modo di comunicare alla scuola l’eventuale caso di positività anche durante i fine settimana. L’ATS poi seguirà la questione, ma la rapidità è fondamentale per cercare di interrompere la catena del contagio. In tutto questo bisogna prestare particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili: gli anziani e le persone con pregressi problemi di salute. Occorre raccomandare a loro di restare in casa e di farsi aiutare con la spesa e le altre incombenze».

A Ronco Briantino quindi resta attivo il numero comunale 334 1141124 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, per informazioni e aiuto, rivolto soprattutto alle persone over 65.

