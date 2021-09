Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

roncello: area feste (Foto by Signorini Federica)

Roncello, novità per la raccolta differenziata: nell’area festa il distributore automatico dei sacchi Sarà attivo da sabato 2 ottobre, i roncellesi potranno ritirare la propria dotazione annuale di sacchi. Per farlo dovrà essere inserita la tessera sanitaria della persona intestataria della Tari.

Da sabato 2 ottobre a Roncello la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata sarà self service. È infatti stato posizionato all’interno del parco in piazza Don Gnocchi (area feste) il distributore automatico grazie al quale i roncellesi potranno ritirare la propria dotazione annuale di sacchi. Per farlo dovrà essere inserita la tessera sanitaria della persona intestataria della Tari e seguire le indicazioni presenti sulla macchina.

I cittadini che hanno già effettuato il ritiro della propria dotazione annuale nelle giornate del 18-19 e 25-26 settembre potranno usufruire del servizio a un anno esatto dalla fornitura.

I nuovi residenti devono invece recarsi all’ufficio tributi per effettuare la dichiarazione Tari (ogni lunedì dalle 9 alle 11).

