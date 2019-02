Roncello: litiga con la compagna, lo arrestano per droga Aveva litigato con la compagna e i carabinieri intervenuti sul posto lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Aveva litigato con la compagna e i carabinieri intervenuti sul posto lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Vimercate mercoledì, intorno alle 15 nella sua abitazione, hanno sorpreso un 43enne di Roncello mentre assumeva marijuana. Durante la perquisizione sono stati trovati 50 grammi circa di cocaina suddivisi in dosi pronte per essere cedute, 18 grammi di marijuana, qualche grammo di hashish, 150 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Al termine della direttissima giovedì mattina il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione ai Carabinieri di Trezzo sull’Adda.

