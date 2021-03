Rivoluzione digitale a Concorezzo: l’Anagrafe comunale si raggiunge online Il Comune di Concorezzo continua con la sua rivoluzione digitale: i servizi dell’ufficio Anagrafe sono oggi tutti raggiungibili online.

I servizi dell’Anagrafe si raggiungono con un clic. Il Comune di Concorezzo ha attivato il nuovo portale dell’Anagrafe che consente ai cittadini, imprese, professionisti ed enti del territorio di interfacciarsi con l’amministrazione comunale in modo più rapido e completamente online senza doversi recare allo sportello. In tempo reale, direttamente dal computer o da uno smartphone, è infatti possibile scaricare certificati, stato di famiglia, residenza e altri documenti. Per poter accedere al portale, raggiungibile tramite l’home page del sito del Comune di Concorezzo, i requisiti sono, ovviamente, la disponibilità di una connessione e l’identità digitale Spid o, in alternativa, CIE/CNS o , per chi è già registrato, l’accesso con nome utente e password.

«Si tratta di una rivoluzione digitale nell’ambito della gestione dei servizi al cittadino che abbiamo fortemente voluto e che permetterà di ridurre sensibilmente i tempi e anche gli accessi agli uffici - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio -. Snellire la macchina burocratica significa risparmiare tempo, azzerare le code all’interno del Comune e ottimizzare il lavoro degli uffici. In un momento storico come questo la digitalizzazione dei servizi rappresenta una sicurezza dal punto di vista sanitario e una la garanzia della continuità dei servizi al cittadino che, sette giorni su sette e 24 ore su 24 può, direttamente a casa o in ufficio, scaricare e stampare da remoto con pochi clic i certificati di cui ha bisogno. Questo portale potrà essere sicuramente implementato con nuovi servizi. Per ora è possibile scaricare i certificati ma siamo già al lavoro per poter dare ai cittadini la possibilità di presentare anche istanze online come le iscrizioni anagrafiche e i cambi di indirizzo».

