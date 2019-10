Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ritrovato incosciente nella zona industriale di Concorezzo: vittima di un ictus L’uomo che mercoledì notte verso le tre è stato ritrovato incosciente nella zona industriale di Concorezzo è stato colpito da un grave malore, a quanto sembra mentre cercava un riparo. È ancora ricoverato in gravi condizioni.

Si dipana con il passare delle ore il giallo del ritrovamento di un uomo inconsciente nella zona industriale di Concorezzo, mercoledì notte verso le tre. Pakistano di 36 anni, sarebbe stato colpito da un grave malore, un ictus, e si trova ancora in prognosi riservata in terapia intensiva neurochirurgica all’ospedale San Gerardo.

Ufficialmente residente a Monza, a quanto si è potuto apprendere sarebbe un uomo senza fissa dimora entrato in una ditta per cercare un riparo. Lì si sarebbe sentito male e una telefonata anonima, di qualcuno che l’ha visto, avrebbe avvertito i soccorsi. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni.

