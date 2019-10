Concorezzo, ritrovato incosciente nella zona industriale: uomo grave all’ospedale di Monza Un uomo è stato ritrovato incosciente nella notte nella zona industriale di Concorezzo ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. Da chiarire cosa è accaduto.

È stato trovato incosciente in via Brodolini a Concorezzo e ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. Mercoledì notte verso le tre un uomo di 36 anni, di origine pakistana e residente a Monza, è stato ritrovato privo di sensi, a quanto si è appreso in una ditta della zona industriale di Concorezzo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Brugherio, presumibilmente avvisata da qualche persona presente in loco, che ha trasferito il pakistano in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Monza. È stato ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva neurochirurgica, ancora in uno stato di incoscienza.

