Risse a Cesano e Lissone, grave un 17enne. Troppo alcol, all’ospedale una 15enne a Monza

Intossicazioni da alcol, incidenti stradali e risse: una notte tutt’altro che tranquilla quella tra sabato 29 e 30 domenica 30 settembre con numerosi interventi del personale sanitario inviato dal 118 e delle forze dell’ordine. Si parte alle 23.14 quando in via Zanzi, a Monza, un’ambulanza della Croce rossa è dovuta intervenire per soccorrere una 15enne che aveva alzato troppo il gomito ed è stata trasportata all’ospedale San Gerardo in codice verde. Sempre a Monza, poco prima di mezzanotte, in via Moline, altro intervento in codice verde per soccorrere una 49enne nelle medesime condizioni.

E’ finito invece all’ospedale di Vimercate un 25enne soccorso poco dopo mezzanotte, sempre per intossicazione etilica alle Torri Bianche di Vimercate. Anche in questo caso si tratta di un codice verde, nulla di grave, come ad Arcore, dove un 18enne, per cause al vaglio dei carabinieri, è terminato contro un ostacolo in via Gilera. I militari sono dovuti intervenire anche a Lissone, in via Guido Sala, per una violenta rissa: un 17enne è rimasto a terra ed è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo.

Un altro minorenne è stato invece colto da un malore , attorno all’1.34, a Verano, in via Comasina: i mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso. il 17enne è stato poi portato in codice giallo all’ospedale di Desio. Altra rissa, infine, alle 2.50, a Cesano Maderno, in via Viganò, con un 20enne finito in codice verde al San Gerardo. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio.

