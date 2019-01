Rissa tra adolescenti per una partita di calcio a Verano: un ragazzo ferito a cinghiate Ci sono nuovi dettagli sulla rissa accaduta sabato 26 gennaio a Verano Brianza in via Comasina nella quale è rimasto lievemente ferito un 15enne , nata per una questione rimasta in sospeso sui campi di calcio. Indagano i carabinieri.

Ci sono nuovi dettagli sulla rissa accaduta sabato 26 gennaio a Verano Brianza in via Comasina nella quale è rimasto lievemente ferito un 15enne: secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Seregno, il 15enne con altri coetanei, al momento non ancora identificati, si sarebbero dati appuntamento su Instagram per “risolvere” una questione rimasta in sospeso sui campi di calcio.

Le due “fazioni” erano composta da un gruppo di ragazzi di una squadra di calcio di Monza e l’altra di un gruppo di una formazione di Verano. Ad accendere la miccia sarebbe stata una discussione durante una partita tra le due squadra, lo scorso 20 gennaio già degenerata nell’occasione sugli spalti, tra i genitori. I ragazzi, che i militari stanno cercando di identificare, rischiano accuse per rissa e rapina .Il 15enne, colpito a cinghiate, è rimasto lievemente ferito e medicato all’ospedale di Desio mentre altri quattro ragazzi sono stati infatti rapinati da componenti della “fazione” opposta.

