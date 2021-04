Rissa a martellate, sassate e pugni davanti alla stazione di Monza: tre denunciati e un ricercato Il bilancio è di un ferito trasportato in codice rosso all’ospedale, non è in pericolo di vita. I fatti sono accaduti attorno alle 18 di domenica 25 aprile: a fronteggiarsi, nel giardino dello scalo, quattro persone per motivi sconosciuti.

Una rissa per motivi sconosciuti con quattro duellanti, un martello, sassate e pugni: l’epilogo è di un ferito al San Gerardo, tre denunciati - tutti di origini marocchine, tra i 28 e i 34 anni - e una quarta persona ricercata.

I fatti sono avvenuti domenica 25 aprile attorno alle 18 davanti alla stazione ferrovia di Monza, in via Arosio: sono stati segnalati alla polizia, già impegnata con alcune pattuglie in controlli anti spaccio nell’area.

Lo spettatore racconta al 112 di due uomini stranieri che si fronteggiano nei giardini antistanti lo scalo ferroviario, nei pressi della fontana, con uno che estrae un martello dallo zaino e colpisce il rivale al capo e poi fugge, inseguito dal ferito e dal fratello, in bicicletta. Ai tre si è unito un quarto soggetto che ha cercato di difendere l’aggressore, il quale è così riuscito a far perdere le tracce lungo corso Milano. Ma non è finita: i tre rimasti si scagliano addosso pietre e si azzuffano fino all’arrivo delle Volanti con gli agenti che li denunciano per rissa aggravata. Sono in corso le ricerche del quarto coinvolto. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

