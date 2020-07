L’incendio in Valassina (Foto by Edoardo Terraneo)

Rischio incendio sulla Valassina, pompieri tra Desio e Lissone Un incendio dopo le 13 di venerdì 31 luglio tra carreggiata e controviale sulla Valassina fra Desio e Lissone: sul posto i vigili del fuoco che in venti minuti hanno ripristinato la sicurezza della statale 36.

Allarme incendio presto domato dai vigili del fuoco sulla Valassina, poco dopo le 13 di venerdì 31 luglio, fra Desio e Lissone. A quell’ora i vigili del fuoco di Lissone sono rapidamente intervenuti con un’autopompa per domare le fiamme che stavano divampando, per causa da accertatre, tra le siepi che separano carreggiata e controviale della statale 36. Il fumo ha presto invaso le due corsie di marcia provando rallentamenti sulla strada ad alto scorrimento. Sono però bastati venti minuti ai vigili del fuoco per ripristinare la sicurezza nel tratto stradale. Sul posto anche Anas e polizia stradale per gestire traffico ed eseguire controlli. Intorno alle 13.50 i mezzi di soccorso sono rientrati.

L’incendio in Valassina

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA