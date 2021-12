Riqualificazione della piazza e manuntenzione della biblioteca: fondi regionali per Mezzago Ad annunciarlo l’amministrazione comunale: in arrivo 160mila euro per la riqualificazione della piazza Saint Pierre de Chandieu e 75mila per la manutenzione straordinaria dei locali seminterrati della biblioteca.

Per quanto riguarda il primo intervento la somma servirà a riqualificare e allestire a area feste l’ex piazza del mercato: “Informiamo i cittadini che Regione Lombardia ha approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) per lo stanziamento di 160.000 euro a favore del nostro Comune per riqualificare ed attrezzare ad area feste la piazza Saint Pierre de Chandieu (ex piazza mercato) - si legge nel post dell’amministrazione -. L’amministrazione comunale ringrazia il consigliere Corbetta per l’attenzione nei confronti della nostra comunità, che con questo stanziamento potrà tornare a fruire di un’area importante per il nostro territorio”.

Il secondo intervento riguarderebbe invece la messa a norma dei locali della biblioteca attualmente non agibili: “il Consiglio di Regione Lombardia ha votato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Federico Romani (Fratelli d’Italia) avente ad oggetto la manutenzione straordinaria per 75.000 euro dei locali seminterrati della biblioteca di Mezzago - le parole dell’amministrazione -. I fondi verranno impiegati per le attività necessarie per rendere agibili, e di conseguenza nuovamente fruibili, i locali ad oggi inutilizzabili per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti per legge. L’amministrazione comunale ringrazia il consigliere Romani per l’attenzione rivolta ad un sentito problema della nostra comunità, che potrà essere risolto grazie a questo stanziamento”.

