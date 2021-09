Ripartono anche a Monza i “Gruppi di cammino” I “Gruppi di cammino” sono ripartiti anche a Monza.

Ripartono lunedì 13 settembre a Monza i “Gruppi di cammino”, le camminate in compagnia accompagnate dalle Guide di cammino (o Walking Leaders per usare un anglismo) appositamente formate da Ats Brianza. Persone che conoscono il percorso, organizzano il calendario delle uscite, accolgono i partecipanti e supervisionano la passeggiata.I primi a partire saranno i camminatori che si raduneranno lunedì pomeriggio alle 14.30 al Santuario della Madonna delle Grazie. Martedì 14 due gli appuntamenti in agenda, entrambi alle 10. I raduni sono fissati davanti al Centro Civico di san Fruttuoso e al Centro Civico di Triante. Mercoledì 15 alle 10 toccherà ai camminatori del parco che si daranno un rendez-vous davanti alla Cascina san Fedele. Giovedì 16 doppio appuntamento alle 9.30 davanti al Centro Civico Libertà o, a scelta, davanti al Centro Civico San Rocco. I gruppi saranno attivi fino alla fine di giugno 2022 secondo (salvo variazioni in itinere) questo calendario. La partecipazione è libera e gratuita. I partecipanti dovranno, però, registrarsi firmando un modulo di adesione predisposto dall’ATS Brianza e una liberatoria. La camminata avrà una durata di circa un’ora e prevedrà anche momenti di riscaldamento e di stretching finale. Partner dei Gruppi di Cammino di Monza è l’Associazione “Brianza per il Cuore”. Ai partecipanti si consiglia un abbigliamento comodo e adatto alla stagione, scarpe adeguate (tipo tennis), bottiglietta d’acqua, marsupio o zainetto (meglio evitare borse e tracolle).

