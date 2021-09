Riparte il Pedibus a Verano Brianza Lunedì 20 ripartirà il Pedibus a Verano Brianza.

Lunedì 20 settembre a Verano Brianza parte il Pedibus. Quest’anno sono previste tre linee lungo via Piave, via Donatori di Sangue e dalla Caviana. Partenza dal capolinea alle 7.45. Le iscrizioni sono aperte sia per i bambini che vogliono partecipare sia per i volontari che hanno un po’ di tempo da dedicare a questa bella iniziativa. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo ad eccezione di condizioni meteorologiche decisamente avverse tipo pioggia battente. Un modo divertente ed ecologico per andare a scuola facendo nuove amicizie. Per informazioni contattare il Comitato Genitori al numero 371.4739165.

