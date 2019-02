Riforma della guardia di finanza: a Monza istituita una Compagnia Novità, dall’inizio del 2019, nei 245 anni dalla fondazione del Corpo, per i Reparti territoriali della Guardia di finanza: a livello locale, a Monza, Legnano e Sesto San Giovanni sono state costituite altrettante Compagnie aventi competenza operativa su quell’area.

Novità, dall’inizio del 2019, per i Reparti territoriali della Guardia di finanza oggetto di una riforma (nei 245 anni di fondazione del Corpo) concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea.

Si tratta di una revisione che fa seguito a quella che, a partire dal 2018, ha interessato i Reparti Speciali del Corpo rendendoli più snelli e operativi anche al fine di fornire maggiore collaborazione alle Authority di riferimento (Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Privacy, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Per quanto riguarda il territorio milanese e di Monza e Brianza, la riorganizzazione ha riguardato in particolare il reparto aeroportuale di Linate che è stato elevato a livello di Gruppo; su Milano sono stati istituiti tre Nuclei operativi metropolitani, mentre a Monza, Legnano e Sesto San Giovanni sono state costituite altrettante Compagnie aventi competenza operativa su quell’area. I reparti di Rho e Magenta, mantenendo la stessa competenza territoriale, sono stati riconfigurati a livello di Compagnia e sono stati inquadrati nell’ambito del Gruppo di Legnano. Non vi sono state modifiche ordinative riguardanti il Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Milano né il Gruppo Pronto Impiego di Milano con i suoi “ baschi verdi”.

A livello generale, sono state soppresse le Brigate, trasformate a livello di Tenenza, comandate da luogotenenti in possesso di elevata esperienza di servizio o da giovani tenenti che hanno frequentato i corsi presso l’Accademia conseguendo la laurea specialistica in giurisprudenza. Istituiti inoltre nuovi Gruppi territoriali - uno almeno per ogni provincia - per assicurare più efficacemente la funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività svolta nell’ambito del territorio assegnato ai Nuclei Operativi Metropolitani, alle Compagnie e Tenenze dipendenti, operanti in ridisegnate circoscrizioni o presso valichi di confine, porti e aeroporti internazionali.

Rivisitati anche i Reparti specializzati Anti Terrorismo - Pronto Impiego e istituite nuove Stazioni del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza). Con l’incremento di corsi di addestramento presso l’Accademia di Bergamo e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila saranno inoltre prossimamente assegnati a tutti i Reparti giovani Ufficiali ed Ispettori laureati che saranno successivamente chiamati a frequentare, presso le varie scuole di post-formazione ed alta specializzazione (Scuola P.E.F. del Lido di Ostia, Scuola Alpina di Predazzo, Scuola Nautica di Gaeta e di Addestramento Specialistico di Orvieto) specifici corsi per elevare, ancor di più, il livello di preparazione tecnico-professionale.

Tutti questi Reparti continueranno ad operare in stretta collaborazione con i Nuclei di Polizia Economico Finanziaria - anch’essi recentemente rivisitati - istituiti uno per ogni provincia e retti da Ufficiali superiori.

