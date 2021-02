Riflessione dopo l’attacco nella conferenza online: «La Rete deve essere un posto sicuro e tutelato» Dopo l’attacco hacker che lo ha colpito lo scorso venerdì durante un incontro online in collegamento con una scuola, Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia generale e sociale, chiede “risposte legislative e non solo tecniche, la Rete deve essere un posto sicuro e tutelato”.

Dopo l’attacco hacker che ha colpito lo scorso venerdì Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia generale e sociale, mentre era impegnato in una serie di incontri online dedicati al Giorno della memoria con i ragazzi delle scuole superiori di Cinisello Balsamo, il diretto interessato ha continuato a parlare di quanto successo, utilizzando proprio la piattaforma social di Facebook.

«Un bombing in rete è un attacco squadrista – ha detto il docente, da anni impegnato a portare nelle scuole le tematiche legate alla Shoah - Viola la libertà di discussione e di associazione. Non mette in pericolo l’incolumità fisica dei partecipanti ma è una intollerabile violenza morale che dà il potere di veto e di interruzione a una minoranza violenta. La Rete deve essere un posto sicuro e tutelato, esattamente come la sede di una riunione o di una conferenza pubblica».

Ed era stata proprio la violazione di un momento organizzato dal Comune di Cinisello in collaborazione con le scuole della città, all’interno della scuola, a lasciare sgomento il relatore, interrotto fin dai primissimi momenti dell’incontro, che si sarebbe dovuto svolgere alla presenza di studenti di terza superiore.

«Occorrono risposte legislative – precisa Mantegazza – non solo tecniche. La chiusura delle porte virtuali, le liste di iscrizione sono strumenti utili ma solo palliativi vista l’abilità degli aggressori. Non è più tollerabile questa violenza vile e meschina».

Una presa di posizione chiara e risoluta che ha trovato l’appoggio di centinaia di sostenitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA