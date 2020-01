Rifiuti, Villasanta lancia l’Ecuo Gatto: per recuperare e trasformare la lettiera al 100% Si chiama Ecuo Gatto ed è una novità utile e ecosostenibile attivata a Villasanta da Cem Ambiente e dall’amministrazione comunale: la possibilità di conferire la lettiera del gatto (e di altri animali) in piattaforma ecologica per il recupero al 100% e la trasformazione in ghiaia per l’edilizia.

Si chiama Ecuo Gatto ed è una novità molto concreta, utile e ecosostenibile. È un servizio attivato nelle scorse settimane a Villasanta da Cem e amministrazione comunale che consente ai proprietari di gatti e altri animali con lettiera di conferire in piattaforma ecologica e non più solo nel sacco rosso la sabbietta di tutti gli animali domestici, versandola nel cassone delle terre di spazzamento delle strade.

Qui viene recuperata al 100% e diventa ghiaia per l’edilizia. È l’ambiente a guadagnarci, soprattutto, perché rifiuti indifferenziati vengono sottratti all’inceneritore e completamente riciclati. Ma anche per le utenze domestiche qualche vantaggio c’è, perché nel sacco rosso del secco, fornito in numero contato dal Comune, si libera spazio. L’Ecuo Gatto non è però l’unica novità del periodo sul fronte della raccolta differenziata. È iniziata la distribuzione del nuovo calendario, valido dall’ 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

villasanta sacchi ecuo gatto

(Foto by Carla Colmegna)

Annuncia le date di ritiro dell’Ecuo Sacco 2020: dal 10 febbraio al 7 marzo, nella sede dell’Associazione Alpini in via Carducci 43- angolo via Manzoni. Orari: lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Oppure dal 10 al 22 febbraio nella sede della Ghiringhella in via Buozzi. Stessi orari, sempre con la Carta regionale dei servizi o la Cem Card. La distribuzione della dotazione 2019, invece, per chi eventualmente non l’avesse ancora ritirata o per i nuovi iscritti, potrà essere effettuata solo fino al 2 febbraio.

Lo scorso dicembre, il report di Legambiente sui dati del 2018 ha promosso Villasanta ancora una volta “riciclona”, con l’87,8 per cento di rifiuti differenziati. Sul 2019 i dati sono ulteriormente e fortemente migliorati, grazie all’introduzione dell’Ecuo Sacco: la frazione secca destinata all’inceneritore è scesa dal 29% del 2017 all’11% del 2019, rispetto al totale dei rifiuti.

