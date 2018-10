Rifiuti: anche a Monza arriva il sacco con il microchip Pubblicato il nuovo bando per la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana di Monza: arriva il sacco con il microchip. Tutte le novità previste.

La spazzatura dei monzesi sarà tracciata grazie ai microchip applicati ai sacchi per la raccolta della frazione secca, della plastica e delle lattine: il primo passo verso l’introduzione della tariffa puntuale è una delle novità previste dall’appalto per lo smaltimento dei rifiuti che dovrebbe essere assegnato entro la primavera: le imprese potranno inviare le loro offerte in Comune entro le 12 di lunedì 19 novembre e le buste saranno aperte mercoledì 21. La composizione della commissione tecnica sarà vagliata da Anac che valuterà eventuali incompatibilità degli esperti.

«Abbiamo privilegiato la trasparenza e la qualità – commenta il sindaco Dario Allevi – anche se questa scelta ha rallentato l’iter e ha reso necessario la proroga dell’incarico alla Sangalli». Il vincitore della gara dovrà raccogliere i rifiuti e pulire le strade per cinque anni che, se saranno raggiunti gli obiettivi fissati dall’amministrazione, potranno salire a sette. Il canone annuo versato dal Comune non dovrebbe superare i 13.530.668 con un risparmio stimato dell’11% rispetto all’attuale mentre l’importo complessivo, compresi eventuali servizi opzionali, dovrebbe rasentare i 111.628.000 euro.

«Il bando – spiega l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli – è anche il frutto dell’ascolto dei cittadini, delle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori e della commissione comunale. Non ha colorazione politica e raccoglie sensibilità diverse». Il capitolato, aggiunge, è stato elaborato con «profondo senso di responsabilità non solo per quello che è successo in passato ma perché potrà definire un futuro caratterizzato dalla qualità dei servizi e dal decoro urbano».

La giunta, con un sistema basato su premi e penali, punta a rendere più efficiente lo smaltimento della spazzatura e a portare la raccolta differenziata dal 68% al 70% nel giro di un anno con l’obiettivo finale dell’80% considerato realistico. Con il crescere della percentuale aumenteranno le quote sul risparmio girate alla società che, però, dovrà destinarne almeno la metà ai dipendenti. A breve parecchi monzesi dovranno modificare gli orari di esposizione dei sacchi che, tranne per il vetro, saranno ritirati prevalentemente di notte e i ristoratori del Centro potranno contare su un mezzo a doppio scomparto che velocizzerà i prelievi.

Novità in arrivo anche per la pulizia delle strade: i passaggi saranno differenziati a seconda delle esigenze dei quartieri, saranno ridotti i tempi dei divieti di sosta e compariranno 500 nuovi cestini con coperchio fisso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA