“Ricordando Luca”: l’omaggio di Limbiate a un anno dalla scomparsa di Attanasio “Ricordando Luca” per Attanasio: lunedì 21 febbraio al teatro Comunale di Limbiate la presentazione del libro scritto da Fabio Marchese Ragona con testimonianze di amici, colleghi e autorità. Martedì 22, alle 11, deposizione di una corona e benedizione della sua tomba al cimitero capoluogo. Alle 18.30 messa alla chiesa di san Giorgio.

«La tua partenza non è un’assenza». Le parole pronunciate dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini ai funerali di Luca Attanasio lo scorso febbraio 2021 si rivelano nei fatti sempre di più, mese dopo mese. Al campo sportivo di Limbiate, cinque giorni dopo quel tragico 22 febbraio di un anno fa in cui l’ambasciatore italiano in Congo venne ucciso, a 43 anni, e con lui il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, in un agguato che resta ancora tutto da chiarire, quella frase parve a molti, credenti e non, un appiglio per cercare di dare qualche risposta immediata a tanti perché e per tentare di affrontare un dolore grande e un’assenza ancor più enorme.

Quella frase, oggi, ritorna più che mai nella testa di quanti hanno incrociato a vario titolo Attanasio sulla propria strada, lo hanno conosciuto o hanno condiviso con lui un pezzetto di vita o degli ideali. Ma risuona anche in molti di coloro che lo hanno conosciuto solo dopo quel tragico evento e hanno voluto ricordarlo durante questo 2021 in tanti modi, con iniziative e intitolazioni che si sono moltiplicate in tutta Italia e che sono proprio la più bella dimostrazione di come la sua scomparsa non sia in realtà un’assenza.

Attanasio c’è, è presente, oggi più che mai. E fa rumore. È il suo esempio a farsi sentire.

Limbiate gli dedicherà alcuni appuntamenti proprio a un anno dalla scomparsa. Nella serata di lunedì 21 febbraio il teatro comunale di via Valsugana ospiterà la presentazione di “Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace”, libro scritto dal giornalista Fabio Marchese Ragona che, attraverso i racconti della moglie Zakia Seddiki, dei familiari e degli amici, permette di scoprire il lato inedito e più intimo di Luca. Sul palco poi saliranno amici, colleghi ed autorità per far conoscere meglio l’ambasciatore limbiatese attraverso le loro testimonianze.

Per partecipare alla serata è necessario registrarsi inviando una mail a [email protected] e indicando il nominativo delle persone che saranno presenti.

Martedì 22 febbraio, ricorrenza della scomparsa, alle 11 verrà deposta una corona e verrà benedetta la sua tomba al cimitero capoluogo. La lapide è un’opera intitolata “Speranza di vita” realizzata da Dario Brevi, artista limbiatese nonché amico di famiglia. Alle 18.30 verrà celebrata una messa di suffragio alla chiesa parrocchiale di san Giorgio. Un riconoscimento al modo di Attanasio di interpretare il ruolo della diplomazia, delle istituzioni, dell’azione pubblica ma anche di interpretare la vita con quel fortissimo senso di comunità e condivisione che ha portato sempre con sé da Limbiate al Congo, dalla Brianza al mondo.



