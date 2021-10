Ribaltamento sulla Milano-Meda a Nova Milanese, due feriti lievi: sul posto i vigili del fuoco L’incidente è avvenuto attorno alle 14.30 per cause al vaglio della Polizia stradale. Coinvolti un uomo di 31 anni e una donna di 39 soccorsi in codice verde. Martedì un ribaltamento anche sulla Statale 36 a Lissone.

Intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre per un incidente stradale accaduto lungo la superstrada Milano-Meda all’altezza di Nova Milanese, in direzione nord. Nel sinistro, accaduto attorno alle 14.30, una Volkswagen Polo di è ribaltata. Sul posto, oltre che una pattuglia della Polizia stradale, si sono portate due squadre dei vigili del fuoco con una autopompa dal distaccamento di Desio e un carro soccorso da quello di Lissone. Due le persone coinvolte, un uomo di 31 anni e una donna di 39, entrambi soccorsi in codice verde.

Incidente a Nova Milanese (foto Vigili del fuoco)

Nel primo pomeriggio di martedì 26 ottobre, poco prima delle 14, un ribaltamento si è verificato sulla Statale 36, la Valassina, all’altezza dell’uscita Lissone-Muggiò: ferito un automobilista di 46 anni trasportato in ospedale a Monza in codice vede. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per il tempo dei soccorsi disposta l’uscita obbligatoria, lunghe code e traffico per diverse ore.

Incidente ribaltamento Statale 36 Lissone martedì 26 ottobre - foto inviata alla redazione

