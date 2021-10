Renate, sondaggio tra i cittadini: «Volete due nuove telecamere sì o no?» Il Comune di Renate ha lanciato un sondaggio tra i propri cittadini: «Volete che installiamo due nuove telecamere di videosorveglianza, sì o no?»

Favorevoli alle telecamere? L’amministrazione di Renate propone un sondaggio ai cittadini. Tema del confronto la prossima installazione di due telecamere con funzione di riconoscimento targhe da posizionarsi in via Matteotti e in via Concordia. Il sistema verrà impiegato per identificare veicoli sospetti in transito sulle strade di Renate e per il controllo a campione dei veicoli senza assicurazione.

«Questa amministrazione ritiene che tale tecnologia possa essere un valido strumento per la prevenzione del crimine ed in generale per contrastare situazioni di pericolo» si legge nella missiva indirizzata ai renatesi. Il modulo potrà essere consegnato presso gli uffici comunali o inviato per mail a [email protected] entro il 31 ottobre.

