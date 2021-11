Renate: adesivi sui cestini pubblici per sensibilizzare all’uso corretto e contro l’abbandono dei rifiuti “Renate si differenzia” è la campagna di sensibilizzazione avviata in paese per un uso consapevole dei cestini e contro l’abbandono dei rifiuti attraverso un corretto smaltimento.

Adesivi sui cestini pubblici dei rifiuti per dire che “Renate si differenzia”. È la campagna di sensibilizzazione avviata in paese, che ricalca quanto già fatto da Cem Ambiente nel Vimercatese: l’invito, attraverso una grafica dedicata, a un uso consapevole dei cestini e a un corretto smaltimento, contro l’abbandono dei rifiuti. Ricordando a tutti che il non corretto conferimento costituisce un reato.

“Con la campagna “Renate SI differenzia” vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema del corretto smaltimento dei rifiuti e della pulizia del paese - fa sapere l’assessore all’Ecologia, Matteo Molteni - Troppo spesso i rifiuti vengono abbandonati in modo indiscriminato e molti non sanno neppure di commettere un reato. I cestini pubblici devono essere utlizzati per piccoli rifiuti da passeggio e non per conferire i propri rifiuti domestici per i quali è previsto il servizio di raccolta porta a porta. Così sui cestini pubblici e nei vari spazi pubblicitari disposti in paese, troverete questa grafica per ricordare a tutti che è importante mantenere un paese ordinato e pulito”.

