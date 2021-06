Regione Lombardia: bonus auto, altri 30 milioni per sostituire veicoli inquinanti La Regione stanzia nuove risorse dopo quelle esaurite in fretta a febbraio: da giovedì 17 giugno il nuovo bando da 30 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti.

Torna online giovedì 17 giugno il nuovo bando da 30 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti. Una nuova possibilità per chi non era riuscito a febbraio a usufruire della prima tranche di fondi esauriti in fretta (18 milioni, 16,2 per le auto e 1,8 per le moto). Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

GUARDA Boom dei Bonus Auto di Regione Lombardia

“La Regione – spiega Attilio Fontana – sta incrementando le iniziative in modo multidisciplinare per combattere l’inquinamento con metodicità. Un impegno che va necessariamente in ogni direzione. Per farlo occorre anche essere innovativi: per questo puntiamo anche sulla ricerca nei centri specializzati e nelle università, sostenendo le loro azioni”.

“Guardiamo al miglioramento della qualità dell’aria – aggiunge l’assessore Cattaneo – per rispondere alle esigenze dei cittadini. In attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (Pria) e dell’Accordo di bacino padano 2017”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA