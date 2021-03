Regione, fondi per Aicurzio e Bovisio Masciago dal rifinanziamento del Piano Lombardia Sono Aicurzio e Bovisio Masciago a beneficiare del rifinanziamento del Piano Lombardia della Regione Lombardia per una nuova ciclopedonale e un tratto di asfalto.

Sono Aicurzio e Bovisio Masciago a beneficiare del rifinanziamento del Piano Lombardia della Regione Lombardia che ha stanziato ulteriori 240mila euro per realizzare 2 nuove opere infrastrutturali in provincia di Monza e Brianza.

I nuovi interventi derivano dal recepimento degli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio regionale in sede di bilancio, a dicembre. Stanziati 135mila euro per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra la SP177 e la SP3 lungo la via per Cascina Restelli nel Comune di Aicurzio, e 105mila euro per la riqualificazione funzionale di un tratto di sedime stradale all’intersezione tra corso Milano e via Nazionale dei Giovi nel Comune di Bovisio Masciago.

“L’aggiornamento del Piano Lombardia - commenta l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - include nuovi interventi significativi per i territori. Regione Lombardia si dimostra con i fatti vicino alle necessità dei cittadini, implementando il già cospicuo programma di investimenti infrastrutturali deliberati lo scorso anno”.

