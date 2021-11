Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Regione Lombardia premia vigili del fuoco, pubblica assistenza, volontariato e Protezione civile: i nomi di Monza e Brianza Vigili del fuoco, pubblica assistenza, volontariato di Monza e Brianza e Lombardia tra i premiati sabato nell’ambito della Giornata regionale della ‘Sicurezza e Fraternità stradale’. Lunedì ringraziamento alla Protezione civile.

Vigili del fuoco, pubblica assistenza, volontariato di Monza e Brianza e Lombardia. La Regione sabato ha consegnato 150 riconoscimenti nell’ambito della Giornata regionale della ‘Sicurezza e Fraternità stradale’ a soggetti che si sono contraddistinti per garantire la sicurezza stradale e nella gestione della pandemia: 15 attestati alla memoria, 35 attestati di benemerenza, 41 menzioni speciali e 59 attestati di benemerenza per ricorrenza anni di servizio. Consegnate anche targhe per la comunicazione.

Lunedì ha ringraziato e premiato anche i 15.000 volontari di Protezione civile che hanno prestato servizio durante l’emergenza da Covid-19. A tutti i volontari, così come a quelli presenti in Piazza Città di Lombardia, viene consegnato un ‘nastrino’ che simbolicamente rappresenta la loro partecipazione e il loro contributo al contrasto alla diffusione del virus.

Per la giornata di sensibilizzazione della sicurezza stradal per la Provincia di Monza e Brianza sono stati premiati.

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Monza e Brianza

Distaccamento di Seregno



Capo Squadra Cosimo Caforio Menzione speciale

Vigile del Fuoco Florindo Zecconi Menzione speciale

Vigile del Fuoco Giovanni Occhipinti Menzione speciale

Vigile del Fuoco Giovanni Chessari Menzione speciale

Vigile del Fuoco Angelo Giuseppe Caserta Menzione speciale

Distaccamento di Lissone



Vigile volontario Andrea Seregni Menzione speciale

Vigile volontario Gabriele Sala Menzione speciale

Vigile volontario Gianfranco Malvestiti Menzione speciale



Distaccamento di Carate Brianza

Vigile volontario Carlo Giuseppe Spinelli Menzione speciale

Vigile volontario Giovanni Granato Menzione speciale

Vigile volontario Marcello Gelosa Menzione speciale

Pubblica Assistenza

Croce Bianca Biassono: Volontario Giancarlo Carrer Attestato alla Memoria

Nel 40° anniversario di volontariato

Croce Verde Lissonese: Giuliano Fosco Attestato di Benemerenza

Croce Bianca Cesano Maderno: Giancarlo Manenti Attestato di Benemerenza; Olga Petrillo Attestato di Benemerenza; Luca Tagliabue Attestato di Benemerenza

Croce Bianca Giussano: Claudio Barbieri Attestato di Benemerenza

Nel 25° anniversario di volontariato

Croce Bianca Seveso: Efrem Pelucchi Attestato di Benemerenza; Corrado Somaschini Attestato di Benemerenza; Mauro Mazzola Attestato di Benemerenza

