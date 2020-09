Referendum, anche Monza e Brianza dice sì al taglio dei parlamentari (col 69,4%): tutti i risultati Anche la Brianza ha votato sì per tagliare il numero dei parlamentari. È l’esito del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: il sì vince con il 69,4%.

Un dato in linea con quello nazionale che dice 69,56% per il sì e 30,44% per il no; in Lombardia 68,1% e 31,9%.

Il voto comune per comune

AGRATE BRIANZA 71,81%; 28,19%

AICURZIO 64,62%; 35,04

ALBIATE 70,69%; 29,31%

ARCORE 67,64%; 32,36%

BARLASSINA 69,96%; 30,04%

BELLUSCO 70,29%; 29,71%

BERNAREGGIO 69,62%; 30,38%

BESANA IN BRIANZA 67,66%; 32,34%

BIASSONO 64,77%; 35,23%

BOVISIO MASCIAGO 72,23%; 27,77%

BRIOSCO 68,91%; 31,09%

BRUGHERIO 69,33%; 30,67%

BURAGO DI MOLGORA 70,84%; 29,16%

BUSNAGO 74,78%; 25,22%

CAMPARADA 68,37%; 31,63%

CAPONAGO 72,29%; 27,71%

CARATE BRIANZA 66,21%; 33,79%

CARNATE 70,97%; 29,03%

CAVENAGO DI BRIANZA 75,10%; 24,90%

CERIANO LAGHETTO 69,79%; 30,21%

CESANO MADERNO 72,46%; 27,54%

COGLIATE 68,72%; 31,28%

CONCOREZZO 63,48%; 36,52%

CORNATE D’ADDA 73,50%; 26,50%

CORREZZANA 65,17%; 34,83%

DESIO 71,03%; 28,97%

GIUSSANO 69,80%; 30,20%

LAZZATE 71,81%; 28,19%

LENTATE SUL SEVESO 71,80%; 28,20%

LESMO 65,95%; 34,05%

LIMBIATE 75,16%; 24,84%

LISSONE 69,85%; 30,15%

MACHERIO 70,13%; 29,87%

MEDA 69,45%; 30,55%

MEZZAGO 70,41%; 29,59%

MISINTO 71,89%; 28,11%

MONZA 64,40%; 35,60%

MUGGIÒ 72,61%; 27,39%

NOVA MILANESE 74,35%; 25,65%

ORNAGO 72,46%; 27,54%

RENATE 68,67%; 31,33%

RONCELLO 73,97%; 26,03%

RONCO BRIANTINO 70,11%; 29,89%

SEREGNO 67,88%; 32,12%

SEVESO 72,15%; 27,85%

SOVICO 70,15%; 29,85%

SULBIATE 70,55%; 29,45%

TRIUGGIO 71,64%; 28,36%

USMATE VELATE 69,31%; 30,69%

VAREDO 74,01%; 25,99%

VEDANO AL LAMBRO 63,04%; 36,96%

VEDUGGIO CON COLZANO 67,81%; 32,19%

VERANO BRIANZA 73,66%; 26,34%

VILLASANTA 65,29%; 34,71%

VIMERCATE 66,92%; 33,08%

