Rapina la farmacia senza mascherina né guanti, ma armato di chiave esagonale: arrestato a Solaro - VIDEO

Si è presentato in farmacia, alla Comunale di Solaro di corso Europa 55, in una giornata piovosa, lunedì, attorno a mezzogiorno, con una t-shirt, occhiali da sole a specchio, senza mascherina né guanti,brandendo una chiave a bussola e pretendendo i soldi della cassa, circa 400 euro, e si è quindi allontanato in auto. Il rapinatore, un 31enne italiano già noto alla giustizia, è stato fermato poco dopo dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, accusato di rapina aggravata.

Appena dalla centrale operativa è stato diramato l’allarme, infatti, tutte le pattuglie in circolo, grazie a una sommaria descrizione dell’uomo e del mezzo usato per scappare, una Chevrolet Aveo, si sono messe alla ricerca, agevolate anche dalle strade poco trafficate data l’emergenza sanitaria in corso. La caccia si è conclusa con il fermo: il 30enne indossava ancora gli indumenti utilizzati poco prima per compiere la rapina, all’interno dell’auto sono stati trovati gli occhiali a specchio, la chiave a bussola metallica utilizzata, 360 euro in contanti ed una dose di cocaina che l’uomo avrebbe acquistato subito dopo il colpo (ed è stato quindi anche segnalato come assuntore di sostanza stupefacente). È stato quindi ristretto presso la Casa Circondariale di Monza a disposizione dell’ Autorità giudiziaria.

