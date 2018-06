Rapina a Cesano Maderno: bottino magro, tanto spavento Rapina a Cesano Maderno: un ragazzo armato di pistola ha minacciato la titolare del negozio di prodotti per parrucchieri in corso Libertà. Magro il bottino - 50 euro e una borsetta - tanto lo spavento.

Ora rapinano persino i negozi che forniscono parrucchieri. Tanto spavento nel pomeriggio di giovedì, 7 giugno, in corso Libertà quando un uomo, italiano, giovane, volto nascosto sotto uno scalda collo, armato di pistola è entrato nel negozio “Sirius Professional”, attività aperta due anni e mezzo fa accanto al noto parrucchiere Mino D’Abramo. La titolare, Laura Aufieri, non ha potuto far altro che aprire il registratore di cassa e allungare 50 euro. Il bandito non si è accontentato, ha sottratto anche la borsa a una cliente. È scappato in direzione del Gigante e testimoni l’avrebbero visto scavalcare il muretto a ridosso dei binari. Non è da escludere che possa essere un tossicodipendente.

