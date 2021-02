Rami pericolanti a venti metri d’altezza, intervento dei vigili del fuoco a Monza

Potature in via Boito

Rami pericolanti a un’altezza di svariati metri rischiavano di cadere lungo la trafficata via Boito, a Monza, oltre che in un giardino privato: per questo motivo martedì 23 febbraio nel pomeriggio squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute lungo la via per metterla in sicurezza tagliando alcuni rami di un cedro del Libano alto 20 metri. Nessuno è rimasto ferito. Presente anche la polizia locale per la gestione del traffico.

