Ragazzino di 15 anni in bici investito da un’auto a Varedo

Un ragazzino di 15 anni è stato investito in sella alla sua bicicletta. E’ accaduto giovedì 10 settembre, poco dopo le 18, in via Bagatti Valsecchi. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. È stato ricoverato all’ospedale di Desio per alcune contusioni e per traumi alla testa e alle gambe e dimesso il giorno dopo.

Il primo a soccorrere il ragazzino è stato l’automobilista che lo aveva travolto. E’ stato lui a chiamare i medici del 118, i carabinieri di Desio e la polizia locale, che ha deviato la circolazione dal centro storico. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio degli agenti della polizia locale di Varedo.

