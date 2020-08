Ragazzina di Monza scomparsa nel lago ad Abbadia: ricerche ancora senza esito Dopo 4 giorni ancora nessun traccia della 12enne originaria del Ghana andata in gita al lago sulla sponda lecchese con la famiglia, i genitori e tre fratelli. Per le ricerche è stato impiegato anche un robot subacqueo.

Proseguono senza sosta, anche con l’utilizzo di un robot subacqueo le ricerche di Fatou la 12enne originaria del Ghana residente con la famiglia a Monza scomparsa nelle acque del lago di Lecco, ad Abbadia Lariana. Le ricerche stanno procedendo a oltranza nonostante il brutto tempo. Le speranze di trovare ancora in vita la minore sono al lumicino.

L’incidente è accaduto giovedì 27 agosto attorno alle 14 nella spiaggia libera del cosiddetto “Palone”: la ragazzina e la madre di 33 anni, ad Abbadia per una gita in famiglia, sono entrate nel lago e si sono trovate subito in difficoltà. La donna è stata tratta in salvo dal marito che non è riuscito invece ad afferrare la bambina, trascinata dalla corrente. Le ricerche sono condotte dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con un grande spiegamento di mezzi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

