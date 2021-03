Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Concorezzo mostra circolo sardegna chiusa foto dell'inaugurazione (Foto by Michele Boni)

Raffaello, Dante e Deledda: la bella mostra di Concorezzo sospesa per le restrizioni Covid Organizzata dal Circolo Sardegna e inaugurata il 25 febbraio la rassegna allestita nelle sale di villa Zoja è stata chiusa da lunedì 1 marzo con l’avvento della “zona arancione” in tutta la Lombardia.

Inaugurata giovedì 25 febbraio, la mostra dedicata a Raffaello, Dante e Grazia Deledda, a Concorezzo, ha dovuto purtroppo già chiudere i battenti per colpa delle limitazioni imposte dalla zona arancione, da lunedì 1 marzo in Lombardia.

L’esposizione di foto raffiguranti le opere, gli scritti e i luoghi in cui hanno vissuto i tre grandi artisti è stata curata dal Circolo Sardegna di Monza, Vimercate e Concorezzo allestendo una delle sale di Villa Zoja. «Siamo molto dispiaciuti della sospensione – ha detto il presidente del Circolo Salvatore Carta -. Speriamo che nelle prossime ore possa arrivare qualche deroga per poter riaprire i battenti. La cultura non si deve fermare».

