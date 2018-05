Quindicenne ferita al Parco: rapina o aggressione, i carabinieri indagano

Dalla rapina alla tentata violenza: indagini a 360 gradi da parte dei carabinieri di Monza per cercare di dare una risposta al grave episodio accaduto domenica pomeriggio 20 maggio attorno alle 17.30 al Parco di Monza, in viale Cavriga, dove una 15enne originaria del Perù e residente in città è stata ferita da una coltellata, un fendente di striscio all’addome.