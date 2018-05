Monza: ragazza aggredita da uno sconosciuto, indagini in corso Una ragazza di 15 anni è finita all’ospedale San Gerardo ferita a opera di uno sconosciuto. È successo domenica pomeriggio, poco dopo le 17.30, al parco di Monza. Indagano i carabinieri.

Una ragazza di 15 anni è finita all’ospedale San Gerardo ferita a opera di uno sconosciuto. È successo domenica pomeriggio, poco dopo le 17.30, al parco di Monza in viale Cavriga nei pressi della porta di Villasanta. La ragazza è stata soccorsa e trasferita in ospedale in codice giallo. Sul caso indagano i carabinieri per chiarire l’esatta dinamica di cosa sia successo.

