Questura di Monza e Polizia locale, nuovi controlli a Seregno: 17 persone identificate e visitati 3 locali pubblici

Altre 17 persone identificate e 3 locali pubblici controllati a Seregno, nel pomeriggio di lunedì 21 marzo, da personale della Questura di Monza, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e agenti della Polizia locale nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio, su disposizione del Questore della provincia Marco Odorisio. I controlli, mirati, hanno riguardato le aree cittadine più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano, la stazione ferroviaria, il parco XXV aprile, il parco La Porada, via Mazzini, piazza Roma e corso del Popolo oltre che alcuni edifici dismessi.

Durante un controllo nell’area della ex “Carburatori Dell’Orto”, in via San Rocco, è stato sorpreso un cittadino marocchino, senza documenti, già “noto” per ricettazione e traffico di sostanze stupefacenti. Da accertamenti è emerso che aveva violato l’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Monza e della Brianza a seguito di provvedimento di espulsione del Prefetto, pertanto, è stato denunciato ed il Questore ha adottato un nuovo ordine di abbandonare il territorio italiano.

