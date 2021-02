Quattro incontri al femminile ad Agrate, l’assessore Brambilla: «Passiamo insieme un Marzo Meraviglioso» Si parte dal 7 marzo in collaborazione con Wonderfull Women - progetto per l’empowerment femminile promosso da Officina Frida e dalla coach Martina Pavone. Nel primo incontro si parlerà della consapevolezza di sé.

«Donne a confronto, donne che si aprono e fioriscono grazie alle energie che, se ben guidato, un gruppo di donne può liberare. Ecco il “regalo” del mio assessorato alle donne agratesi che vorranno coglierlo al volo! Per passare insieme un vero Marzo Meraviglioso» ha annunciato l’assessore alla Cultura di Agrate Margherita Brambilla.

Gli incontri online avranno inizio a partire dal 7 marzo alle 20.30 in collaborazione con Wonderfull Women - progetto per l’empowerment femminile promosso da Officina Frida e dalla coach Martina Pavone. Gli eventi protrarranno per le quattro domeniche di marzo. Si comincia proprio parlando della consapevolezza di sé tutta al femminile. Per avere il link di connessione è necessario registrarsi a questo indirizzo » https://forms.gle/kqn5Azhqs11dmd427.

