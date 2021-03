Quasi 450 ricoverati per Covid negli ospedali di Monza e Brianza, 40 sono in terapia intensiva Nel nosocomio vimercatese c’è stato l’incremento più significativo degli ultimi sette giorni, da 102 a 141 ricoverati di cui 8 in terapia intensiva, 67 i pazienti a Desio (+3) e 32 (+19) a Carate e 208 a Monza (con età media di 64,6 anni)

Sono quasi 450 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati negli ospedali di Monza e Brianza. Nel giro di una settimana, secondo l’ultimo bollettino di venerdì 12 marzo diffuso dall’Azienda sociosanitaria territoriale, i degenti positivi al virus negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate sono passati in totale da 179 a 240. Una crescita di 61 unità. 208 i ricoverati al San Gerardo di Monza .

Nello specifico nel nosocomio vimercatese c’è stato l’incremento più significativo, da 102 a 141 ricoverati di cui 8 in terapia intensiva (una settimana fa erano 6) e 34 con caschetto Cpap (rispetto ai 23 di venerdì 5 marzo). Tra i pazienti in terapia intensiva c’è anche il parroco di Agrate, Omate e Caponago don Mauro Radice intubato e sedato.

All’ospedale di Desio i pazienti allettati per Covid sono 67 rispetto ai 64 di sette giorni prima. Tra questi 5 sono in terapia intensiva come la scorsa settimana e 14 hanno il caschetto Cpap rispetto ai 9 della prima settimana di marzo. Nel nosocomio caratese si registra una crescita di 19 pazienti in più da una settimana con l’altra. Infatti nell’ospedale di via Leopardi sono 32 i degenti Covid rispetto ai 13 del 5 marzo. Nessuno dei pazienti caratesi ha bisogno di assistenza respiratoria ed è forse l’unica nota positiva insieme al fatto che anche il reparto di terapia intensiva caratese è vuoto.

Queste cifre nel loro complesso riportano alla mente la situazione della scorsa primavera quando i ricoverati per Covid solo negli ospedali di Vimercate e Carate avevano toccato quota 240 nella stessa settimana.

In parallelo da lunedì 8 marzo sono iniziate le vaccinazioni Covid anche per gli insegnanti delle scuole del territorio suddivisi sui tre nosocomi che appartengono all’Asst Brianza con una somministrazione settimanale di 2.700 dosi totali. Anche al San Gerardo di Monza la situazione resta pesante con 208 ricoverati per Coronavirus di cui 27 in terapia intensiva. L’età media dei degenti nel nosocomio di via Pergolesi è di 64,6 anni, mentre in terapia intensiva l’età media scende a 61 anni.

