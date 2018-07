Quaranta studenti di Monza bloccati a Londra: «Notte in aeroporto, abbandonati dalla compagnia aerea» Il viaggio studio a Londra si è trasformato in un’odissea per una quarantina di ragazzi delle scuole medie di San Biagio e Preziosine di Monza: hanno trascorso una notte in aeroporto per i continui ritardi che hanno rinviato la partenza dal sabato sera a domenica pomeriggio. Genitori pronti alle vie legali.

Il viaggio studio a Londra si è trasformato in un’odissea per una quarantina di ragazzi delle scuole medie di San Biagio e Preziosine di Monza. Gli studenti, con due professori e un accompagnatore, avrebbero dovuto fare rientro sabato, dopo una settimana di soggiorno nella città londinese, ma il loro volo ha accumulato ritardi su ritardi e sono tornati domenica nel pomeriggio. Una nottata passata all’interno dell’aeroporto di Londra Luton in attesa che il loro volo EasyJet per Milano Malpensa decollasse.

studenti a terra a londra

Se per alcuni di loro è stata un’avventura per molti altri è stata una nottata da dimenticare. Si sono messi a terra, senza nemmeno un telo, gettati sulle loro valige, per cercare di riposare, altri hanno giocato a carte o trovato altri passatempi, sempre sotto l’attenta vigilanza dei docenti e dell’accompagnatore. I genitori erano costantemente aggiornati proprio dagli stessi figli sulla partenza, ma sapere che per i propri ragazzi non era stato trovato un alloggio e saperli nell’area di attesa, all’ingresso dello scalo, li ha molto preoccupati.

«Era dalla mattina di sabato che ci aggiornavano su possibili ritardi - racconta una mamma - sino alla comunicazione, nella notte, della cancellazione del volo. Ai nostri figli non è stato dato nulla. Li hanno fatti entrare e uscire dal gate 24 più volte, se almeno fossero stati oltre il check-in sarebbero stati in un luogo sicuro, protetto. Invece niente. Hanno restituito loro le valigie e li hanno lasciati soli. Per fortuna i professori che erano con loro li hanno assistiti e rassicurati costantemente. La loro presenza era la nostra unica garanzia».

I trenta alunni del San Biagio e gli otto ragazzi delle Preziosine, tutti adolescenti, hanno trascorso la notte così. Una situazione di disagio che ha provocato sconforto tra i più sensibili.

«EasyJet, la compagnia che li avrebbe dovuti portare a casa - continua la mamma - non ha fornito alcun genere di conforto, se non delle “card” per acquistare del cibo. Peccato che a quell’ora tutti i negozi erano chiusi. Non li hanno tutelati per nulla. Alcuni di loro erano spaventati, c’è chi ha vissuto quest’esperienza con molto spavento, soprattutto tra le ragazze, mentre i ragazzi hanno preso la situazione come un’avventura e si sono attrezzati con attività ludiche. Dobbiamo ringraziare i docenti che sono stati molto bravi, li hanno rassicurati e protetti per tutto il tempo».

E quindi: «Ora con altri genitori ci stiamo attivando per fare causa alla compagnia aerea perché non si possono abbandonare dei minori in un contesto simile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA