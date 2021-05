Pusher si lancia dall’auto e scappa di corsa: inseguito e arrestato È successo martedì sera a Cesano Maderno, nei guai un ventenne con domicilio in città. Tutto è iniziato in via San Carlo all’alt della pattuglia a una Bmw con persone a bordo ritenute sospette. Il ragazzo aveva 33 grammi di cocaina e una somma in contanti ritenuta provento dello spaccio.

Il pusher ha tentato il tutto per tutto lanciandosi dall’auto, ma alla fine è stato inseguito a piedi e arrestato dai carabinieri. È successo martedì sera a Cesano Maderno, nei guai un ventenne extracomunitario con domicilio in città.

Tutto è iniziato in via San Carlo all’alt della pattuglia a una Bmw con persone a bordo ritenute sospette. A quel punto, col mezzo ancora in movimento, il passeggero ha aperto la portiera ed è scappato di corsa mentre l’uomo al volante ha accelerato e se ne andato in direzione opposta. Il fuggitivo a piedi ha provato a nascondersi nelle vie del centro, provando anche a scavalcare un muro di cinta ma infilandosi praticamente in una strada senza uscita dove poi è stato bloccato. Scappando si era liberato di 33 grammi di cocaina, mentre con sé aveva 146 euro in contanti.

Indagini in corso per l’identificazione del complice fuggito.

