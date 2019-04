Pulizie di primavera 2019 a Monza: le foto e il video FOTO - VIDEO - Non si sono lasciati intimorire dal tempo incerto e, nonostante la pioggia, oltre 4.500 volontari hanno imbracciato ramazze e pennelli per la settima edizione delle Pulizie di Primavera 2019 a Monza.

Non si sono lasciati intimorire dal tempo incerto e, nonostante la pioggia, oltre 4.500 volontari hanno imbracciato ramazze e pennelli per la settima edizione delle Pulizie di Primavera 2019 a Monza. Oltre 130 cantieri, sessanta nelle scuole, quindici murales e cinque sponsor. In pista anche la squadra dell’amministrazione guidata dal sindaco Dario Allevi. Tra i punti sensibili presi in carico dai volontari anche i giardini della stazione ferroviaria e i Boschetti.

Il bilancio è positivo: 4.500 i volontari, circa 90 i dipendenti comunali impegnati insieme a loro, alle guardie ecologiche e ai giovani del servizio civile, sette società sportive coinvolte. Al termine della giornata di lavori l’Ufficio Ambiente ha raccolto nei vari cantieri 300 kg di plastica, 2200 kg di rami e potature, 250 kg di vetro e 10.300 kg di rifiuti indifferenziati. Nei prossimi giorni si procederà anche alla rimozione di ingombranti, materiale elettronico, ferro, legno e carta.

Numerosi i cantieri che hanno visto i volontari impegnati in attività di giardinaggio e piantumazione, per le quali l’Ufficio Giardini ha fornito in totale 300 sacchi di terra, 600 arbusti, 3000 piante stagionali e 1500 piante aromatiche per l’abbellimento di aiuole, orti scolastici e giardini pubblici.

Replicato il progetto #ColoriamoMonza con 15 murales colorati realizzati nei dieci quartieri, realizzati da alcuni artisti per abbellire la città e cancellare scritte e graffiti. Nove i murales realizzati da altrettanti artisti individuati dall’associazione culturale Streeartpiù in collaborazione con Fight the Writers, cui si sono affiancati i giovani di We run the Streets.

Hanno lavorato Paolo Monga, Viper Haze, Marty Luna, Prosa bang, Poms, Andrea Arrigoni, Elisabetta Oneto, Alberto Salvati, Roberto Spadea, Felice Terrabuio.

Gli altri sei murales sono stati affidati agli studenti dei licei Artistici Nanni Valentini e Preziosissimo Sangue.

