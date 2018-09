Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Attilio Pozzi)

CESANO PULIZIA BOSCHI DELLO SPACCIO ALLA STAZIONE DELLA SNIA (Foto by Attilio Pozzi)

Pulizia straordinaria alle Groane: 62 quintali di rifiuti e centinaia di siringhe - FOTO FOTO - Si è chiusa con 62 quintali di rifiuti raccolti, e centinaia di siringhe usate, l’iniziativa “Torniamo a vivere le Groane” lanciata all’unisono dalle amministrazioni comunali di Cesano Maderno e Bovisio Masciago con il sostegno delle rispettive comunità pastorali.

Un successo andato oltre le aspettative. Assessori, consiglieri, semplici cittadini, domenica si sono tutti assieme rimboccati le maniche per sostenere l’iniziativa “Torniamo a vivere le Groane”, lanciata all’unisono dalle Amministrazioni comunali di Cesano Maderno e Bovisio Masciago con il sostegno delle rispettive comunità pastorali. Questo era il secondo di tre appuntamenti ideati in occasione della Giornata per la custodia del creato.

«Tutti questi eventi prendono le mosse dalla lettera enciclica di papa Francesco “Laudato si’”, che costituisce un notevole messaggio a favore della cura della casa comune che è, appunto, l’ecologia» spiegano dalla comunità pastorale di Bovisio Masciago.

Domenica scorsa sono state oltre cento le persone che hanno risposto all’invito delle rispettive amministrazioni comunali. L’intento era duplice: da un lato l’intervento straordinario di pulizia, dall’altro quello molto importante di dare un segnale, di riappropriarsi attraverso un azione concreta di una zona del Parco delle Groane da tempo ormai terra di spacciatori.

Personale del Parco delle Groane, dell’Oasi Lipu, dell’Agenzia InnovA21, di Gelsia Ambiente, Gev e Protezione civile, soci dell’associazione Consenso, dell’Associazione Comitato San Martino spalla a spalla con amministratori, consiglieri comunali e semplici cittadini dei comuni di Cesano Maderno e Bovisio Masciago: tutti hanno collaborato attivamente per ripulire l’area, un chilometro e mezzo di strada e sentieri vicino alla stazione ferroviaria Cesano-Groane. I volontari erano scortati dai carabinieri e da alcuni agenti di polizia locale. I dati di quanto raccolto sono impressionanti: 62 quintali di rifiuti, ma se possibile fanno ancor più riflettere le centinaia di siringhe usate che sono state raccolte e riposte in secchi da chi era stato dotato di apposita attrezzatura.

Un reportage e un bilancio in numeri davvero impietosi, che testimoniano la necessità di tornare a vivere l’area al più presto. Occorre “ripulirla”, tornare a frequentarla e riconsegnarla alla cittadinanza ed all’uso per cui è stata concepita. Un terzo momento concluderà il trittico “Laudato si’”, si terrà nel mese di ottobre.

«È ancora in corso di programmazione – concludono dalla comunità pastorale Beato Luigi Monti – avremo in Campanella una nota figura impegnata a dare centralità alle questioni ecologiche, il fondatore di Slow food Carlo Petrini, che parlerà di “Nuovi stili di vita per salvare il mondo e chi lo abita”».

