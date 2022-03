Provincia di Monza e Brianza: arrivano i rimborsi delle quote Asam, 9 milioni all’anno fino al 2025 La Provincia di Monza e Brianza incassa dal 2022 al 2025 9 milioni di euro ogni anno come rimborsi delle quote dell’azienda Asam, retaggio della Provincia di Milano.

Arrivano nelle casse della Provincia 36 milioni di euro: sono i rimborsi delle azioni Asam che spettano all’ente di Monza e Brianza e che sono stati deliberati dalla Regione Lombardia. I fondi arriveranno in quattro rate da 9 milioni dal 2022 al 2025, “anticipando così la rateazione che nell’accordo iniziale avrebbe dovuto proseguire fino al 2036”, scrivono gli uffici provinciali. Le quote spettano a Monza dalla separazione con la Provincia di Milano.

«Queste risorse finalmente torneranno al territorio per investimenti importanti in tema di edilizia scolastica e manutenzione del patrimonio viario - ha detto il presidente Luca Santambrogio -. Ottenere la revisione del piano di rimborso delle quote Asam è il risultato di un lavoro di squadra tra Regione e Provincia: la formula di risoluzione individuata per permetterci di ottenere più rapidamente il rimborso è stata il seguito di una intuizione dell’ex consigliere delegato Fabio Meroni, che aveva seguito la vicenda già nel ruolo di consigliere della Provincia di Milano quando si stava istituendo il nostro Ente».

I rimborsi si traducono i risorse certe da investire fino al 2025, incluso “il riscatto della sede di via Marsala a Monza che ospiterà a breve l’indirizzo musicale del liceo Zucchi”.

Le risorse ora dovranno passare da una variazione di bilancio. Tra gli interventi, ricorda la Provincia, ci sono anche l’ampliamento del Centro scolastico di Vimercate, la ristrutturazione e ampliamento ex scuola elementare Ferrario ad Agrate Brianza, la realizzazione del primo lotto del nuovo edificio scolastico a Meda (palestra e centrale termica), l’acquisto di immobili a Monza da destinare ad edilizia scolastica.

